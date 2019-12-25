Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства смерти 9-летнего ребёнка в лесу. Об этом сообщил следственный комитет по Ленобласти.

Следователями проводится проверка по факту обнаружения тела 9-летнего ребенка без признаков насильственной смерти в лесу возле Хутора Минаева Раздольевского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. По предварительным данным, днём 23 июля 2024 года ребенок вместе с матерью пошли собирать ягоды. Девочка потерялась. В результате поисковых работ волонтерами организации "Лиза Алерт" тело ребёнока было обнаружено в лесу.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)