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Следователями проводится проверка по факту обнаружения тела 9-летнего ребенка
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователями проводится проверка по факту обнаружения тела 9-летнего ребенка

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Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства смерти 9-летнего ребёнка в лесу. Об этом сообщил следственный комитет по Ленобласти.

Следователями проводится проверка по факту обнаружения тела 9-летнего ребенка без признаков насильственной смерти в лесу возле Хутора Минаева Раздольевского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. По предварительным данным, днём 23 июля 2024 года ребенок вместе с матерью пошли собирать ягоды. Девочка потерялась. В результате поисковых работ волонтерами организации "Лиза Алерт" тело ребёнока было обнаружено в лесу.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: дети, следователи, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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