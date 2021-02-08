В школе Петербурга слабовидящим детям выдали на уроке автоматы Калашникова

Учитель ОБЖ счел, что знания по устройству автомата Калашникова слабовидящим детям будут интересны, так как обычно все "в восторге" от этого.

В Петербурге в школе-интернате № 1 им. Грота для воспитанников провели урок, где предложили им разобрать и собрать автомат Калашникова. В этом заведении обучаются дети либо полностью слепые, либо слабовидящие с сохранностью зрения не более 40%. У многих из учеников оформленная инвалидность. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам мамы одного из школьников, сын остался доволен уроком. Она иронизирует: "У меня один вопрос: почему дети-инвалиды осваивают только автомат Калашникова, почему им не дали снайперские винтовки?".

В школе-интернате подтвердили, что подобный урок провел учитель ОБЖ. Он счел, что знания по устройству автомата Калашникова слабовидящим детям будут интересны, так как обычно все "в восторге" от этого. Он добавил, что эта практика проводится в школах ежегодно и является частью учебной программы. Автоматы, по его словам, были учебными.

Кроме того, педагог ответил на вопрос, зачем школьникам, имеющим проблемы со зрением, могут понадобиться подобные знания.

Ученики нашей школы изучают, например, ИЗО. Можно поставить вопрос: а зачем ИЗО тотально слепым детям? Но мы же не можем на свое усмотрение выкинуть что-то из учебных программ. Я понимаю, что мои ученики не пойдут служить в армию, но о начальной военной подготовке и основах безопасности государства я им обязан рассказать для их развития - заявил учитель.

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Фото: Piter.tv

