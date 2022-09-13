Минпросвещения включит в учебники по истории цели и задачи СВО

Сергей Кравцов рассказал о необходимости изучения СВО в школах.

Российское министерство про просвещению включит в школьные учебники по истории цели и задачи специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление Сергей Кравцов сделал в рамках пленарного заседания в нижней палате парламента. Эксперт считает содержание образовательных книг ключевым вопросом.

Мы обязательно включим эти вопросы, вот так же, как в предмете, который сейчас идет, "Разговоры о важном", когда мы все вопросы, цели и задачи, поставленные президентом, в каждом уроке на каждой ступени для каждого учащегося говорим. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Ранее Минпросвещения РФ внесло изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Теперь дети, обучающиеся в 10 и 11 классах будут в рамках исторического предмета изучать проведение СВО на Украине.

Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах.

Фото и видео: YouTube / ParlamentRu