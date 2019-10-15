Смольному могут предоставить полномочия по обращению с животными

Городское правительство будет решать, куда отправить бездомных собак и кошек.

В среду, 9 ноября, парламентарии Законодательного собрания Петербурга рассмотрели законопроект в первом чтении о передаче Смольному ряда полномочий по обращению с животными.



Так, документ позволит городскому правительству принимать меры по предотвращению нападения бездомных животных на жителей города на Неве, а также определять, куда отправить четвероногих без хозяина. Для домашних любимцев необходимо будет определить дополнительные правила в части выгула и содержания.



По словам одного из авторов инициативы Дениса Четырбока, некоторые горожане, которые занимаются разведением животных, превращают квартиры в питомник. Это значительно усложняет жизнь их соседям.

Ранее мы сообщили о том, что вакансии с зарплатой от 220 до 440 тыс. рублей обозначили в Петербурге.

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