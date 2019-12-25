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Вакансии с зарплатой от 220 до 440 тыс. рублей обозначили в Петербурге
Сегодня, 10:50
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Вакансии с зарплатой от 220 до 440 тыс. рублей обозначили в Петербурге

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Крупные суммы предлагают специалистам с опытом и образованием.

Стало известно, представителям какой профессии в Петербурге готовы платить от 220 до 440 тыс. рублей. Об этом рассказали представители сервиса SuperJob.

Аналитики отметили, что поиск специалистов разного профиля в Петербурге ведется непрерывно. Однако обозначенную высокую зарплату предлагают на вакансии стоматолога-ортопеда-хирурга. При этом рассматриваются кандидаты только с шестилетним опытом работы и высшим образованием.

Чуть менее высокую зарплату в 200 тыс. рублей предлагают автомеханикам. Со стороны работодателя обещаны бонусы: компенсация спецодежды и  питания, предоставление оборудования и инструментов, скидки на обслуживание и запчасти.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий с возможностью переезда в Петербурге выросло на 78%.

Фото: Pexels

Теги: высокооплачиваемые вакансии, карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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