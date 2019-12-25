Число вакансий с возможностью переезда в Петербурге выросло на 78%

Всего в городе открыто свыше 700 подобных предложений.

В Петербурге набирают популярность вакансии с возможностью переезда в другие города и страны: на данный момент в городе насчитывается около 700 подобных предложений, что на 78% превышает их число за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter.

Чаще всего подобные предложения поступают IT-специалистам, на долю которых приходится 55% вакансий с возможностью релокации за месяц. Ещё 18% приходится на работников сферы продаж и клиентского сервиса, а 12% досталось маркетологам и PR-специалистам. Также возможность смены места жительства есть у многих граждан со специальностями с сфере производства, строительства, искусства и массмедиа, у врачей высшей категории, банковских служащих и финансистов.

В HeadHunter отмечают, что зарплата для соискателей с возможностью переезда оценивается в сумму от 80 до 150 тысяч рублей, что превышает среднюю предлагаемую зарплату по городу (около 63 тыс. рублей) в 1,3 раза.

Ранее мы сообщили о том, что 50% петербургских компаний до конца года не будут повышать зарплату работникам.

Фото: Pxhere