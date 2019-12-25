50% петербургских компаний до конца года не будут повышать зарплату работникам

Средняя зарплата, которую предлагают осенью этого года петербургские работодатели, составляет почти 64 тысячи рублей. Это на 16% больше, чем в других регионах страны. Об этом изданию "Вечерний Санкт-Петербург" сообщили специалисты HeadHunter (hh.ru).
На сегодняшний день Северная столица занимает 10-е место по России по уровню среднего дохода. Петербург уступает северным регионам, Москве, Камчатскому краю и Амурской области.
По зарплатным ожиданиям петербуржцы осенью 2022 года также оказались на 10-м месте. Трудящиеся хотят получать не менее 60 тысяч рублей.
Наибольший дисбаланс в зарплатных ожиданиях и реальных предложениях наблюдается в сфере сервисного и обслуживающего персонала (сиделки и уборщики, дворники, повара, воспитатели). Петербуржцы, занятые в этих сферах, как правило, запрашивают более 58 тысяч рублей, а работодатели предлагают доход не выше 44,5 тысячи рублей.
Также выяснилось, что 43% местных компаний до конца 2022-го планируют увеличить зарплаты своих сотрудников. Ещё 50% опрошенных ответили, что не будут менять доход своих работников.
Фото: pxhere.com
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