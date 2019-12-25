50% петербургских компаний до конца года не будут повышать зарплату работникам

Средняя зарплата, которую предлагают осенью этого года петербургские работодатели, составляет почти 64 тысячи рублей.

Средняя зарплата, которую предлагают осенью этого года петербургские работодатели, составляет почти 64 тысячи рублей. Это на 16% больше, чем в других регионах страны. Об этом изданию "Вечерний Санкт-Петербург" сообщили специалисты HeadHunter (hh.ru).

На сегодняшний день Северная столица занимает 10-е место по России по уровню среднего дохода. Петербург уступает северным регионам, Москве, Камчатскому краю и Амурской области.

По зарплатным ожиданиям петербуржцы осенью 2022 года также оказались на 10-м месте. Трудящиеся хотят получать не менее 60 тысяч рублей.

Наибольший дисбаланс в зарплатных ожиданиях и реальных предложениях наблюдается в сфере сервисного и обслуживающего персонала (сиделки и уборщики, дворники, повара, воспитатели). Петербуржцы, занятые в этих сферах, как правило, запрашивают более 58 тысяч рублей, а работодатели предлагают доход не выше 44,5 тысячи рублей.

Также выяснилось, что 43% местных компаний до конца 2022-го планируют увеличить зарплаты своих сотрудников. Ещё 50% опрошенных ответили, что не будут менять доход своих работников.

Фото: pxhere.com