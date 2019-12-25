Учреждения нужно усиленно проветривать и дезинфицировать.

В школах Подмосковья усилят температурный контроль. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

Детей с температурой выше 37% не будут пускать в школу.

Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться Министерством образования во всех школах Московской области. Ирина Каклюгина, министр образования Подмосковья

По её словам, сейчас под ударом находятся учителя, так как дети чаще всего переносят COVID-19 бессимптомно. Поэтому педагогам рекомендуют надевать маски при близкой работе со школьниками.

Каклюгина подчеркнула, что школы нужно проветривать и дезинфицировать. Проверять выполнение данных процедур начнут с понедельника.

Ранее подмосковные власти разрешили директорам школ объявить каникулы.

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