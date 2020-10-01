С пятого октября на каникулы уйдут школьники, которые обучаются по модульнуму графику.

Подмосковные власти разрешили директорам школ объявить каникулы. Это сделано в рамках ужесточения эпидемиологических требований. Об этом пишет "360".

Как рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, с пятого октября на каникулы пойдут школьники, которые обучаются по модульнуму графику. В ноябре наступит очередь отдыхать у учеников, чья учёба делится на четверти.

У тех, кто по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины они должны быть в начале ноября. Ирина Каклюгина, министр образования Подмосковья

Школам, у которых не был запланирован недельный отдых на октябрь, она посоветовала действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации. Чиновница подчеркнула, что директору виднее, так как он знает сколько людей в его коллективе болеют.

Отмечается, что школа может продолжить работать, если есть возможность заменить заболевшего учителя.

Ранее в Минпросвещения оценили возможность массового перехода школ на дистанционку.

Видео: YouTube / Телеканал 360