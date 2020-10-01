Подмосковные власти разрешили директорам школ объявить каникулы. Это сделано в рамках ужесточения эпидемиологических требований. Об этом пишет "360".
Как рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, с пятого октября на каникулы пойдут школьники, которые обучаются по модульнуму графику. В ноябре наступит очередь отдыхать у учеников, чья учёба делится на четверти.
У тех, кто по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины они должны быть в начале ноября.
Ирина Каклюгина, министр образования Подмосковья
Школам, у которых не был запланирован недельный отдых на октябрь, она посоветовала действовать в зависимости от эпидемиологической ситуации. Чиновница подчеркнула, что директору виднее, так как он знает сколько людей в его коллективе болеют.
Отмечается, что школа может продолжить работать, если есть возможность заменить заболевшего учителя.
Ранее в Минпросвещения оценили возможность массового перехода школ на дистанционку.
Видео: YouTube / Телеканал 360
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