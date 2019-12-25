На карантин из-за массового заболевания гриппом закрыто 111 школ в России.

В Минпросвещения оценили возможность массового перехода школ на дистанционку. С заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он рассказал, что по состоянию на 25 сентября в России на карантин из-за COVID-19 закрыли 94 школы в 43 регионах. При этом 34 из них уже вернулись к работе.

По словам Кравцова, в Роспотребнадзоре данную статистику оценили как незначительную, которая вписывается в цифры сезонной заболеваемости. При этом случаи болезни гораздо чаще выявляются у учителей и школьного персонала, а не у детей.

Министр подчеркнул, что о массовом переходе на дистанционное обучение пока не приходится говорить. Карантинные меры предпринимаются точечно.

При этом на карантин из-за массового заболевания гриппом закрыто 111 школ в России.

Ранее в Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ.

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