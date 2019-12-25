На карантин в России закрыто 112 образовательных организаций.

В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за коронавируса школ — она составляет менее одного процента. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сейчас в связи с COVID-19 на карантин в России закрыто 112 образовательных организаций — это 0,12% от их общего числа учебных заведений в стране. В это число включены 0,09% дошкольных учреждений, школ ‒ 0,18%, колледжей ‒ 0,09%, организаций допобразования ‒ 0,01%.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас нет поводов для перевода детей на удалённый режим обучения. Он считает, что по состоянию на 17 сентября ситуация в школах спокойная.

Ранее Беглов подвел итоги первой недели учебного года в Петербурге.

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