В сети появился трейлер четвёртого сезона "Рика и Морти"

Сезон выйдет 10 ноября.

В понедельник, 7 октября, в сети появился трейлер четвёртого сезона анимационного сериала "Рика и Морти". Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.

Сезон выйдет 10 ноября.

Отмените свои планы на 10 ноября в 11:30 вечера сказано в сопроводительном сообщении к видео

Известно, что работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня прошлого года. Создатели планируют скрутить разрыв между сезонами, благодаря заказу на 70 эпизодов.

Напоним, что создатели анимационного сериала "Рик и Морти" получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик".

Ранее мы сообщали о том, что неадекватный зритель едва не сорвал показ "Джокера" в США.

Видео: Adult Swim.