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В сети появился трейлер четвёртого сезона "Рика и Морти"

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Сезон выйдет 10 ноября.

В понедельник, 7 октября, в сети появился трейлер четвёртого сезона анимационного сериала "Рика и Морти". Ролик опубликован на YouTube-канале Adult Swim.

Сезон выйдет 10 ноября.

Отмените свои планы на 10 ноября в 11:30 вечера

сказано в сопроводительном сообщении к видео 

Известно, что работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня прошлого года. Создатели планируют скрутить разрыв между сезонами, благодаря заказу на 70 эпизодов.

Напоним, что создатели анимационного сериала "Рик и Морти"  получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик". 

Ранее мы сообщали о том, что неадекватный зритель едва не сорвал показ "Джокера" в США.

Видео: Adult Swim.

Теги: кино, культура, рик и морти
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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