Анимация "Рик и Морти" названа самым лучшим сериалом

Создатели анимационного сериала получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик".

Создатели анимационного сериала "Рик и Морти" получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик". Об этом они сообщили в своем Instagram.

Тот самый огурчик присутствует в третьего сезона шоу. По сюжету профессор превращает себя в огурец, чтобы не ехать к семейному психотерапевту.

И "Эмми" уходит к .... подписали авторы пост

Также лучшим короткометражным анимационным шоу выбрали сериал "Робоцып". А знаменитое "Черное зеркало" забрало много наград. В частности жюри отметило серию "USS Каллистер".

Победители в главных номинация будут известны 17 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что "Игра престолов" завоевал семь премий "Эмми".

Фото: скриншот из сериала "Рик и Морти"