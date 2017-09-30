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Анимация "Рик и Морти" названа самым лучшим сериалом
Сегодня, 22:22
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IRINA_CHALKINA
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Анимация "Рик и Морти" названа самым лучшим сериалом

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Создатели анимационного сериала получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик".

Создатели анимационного сериала "Рик и Морти"  получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик". Об этом они сообщили в своем Instagram. 

Тот самый огурчик присутствует в третьего сезона шоу. По сюжету профессор превращает себя в огурец, чтобы не ехать к семейному психотерапевту.

И "Эмми" уходит к ....

подписали авторы пост 

Также лучшим короткометражным анимационным шоу выбрали сериал "Робоцып". А знаменитое "Черное зеркало" забрало много наград. В частности жюри отметило серию "USS Каллистер".

Победители в главных номинация будут известны 17 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что "Игра престолов" завоевал семь премий "Эмми".

Фото: скриншот из сериала "Рик и Морти"

Теги: игра престолов эмми , премия эмми , эмми рик и морти
Категории: Лента новостей Культура Кино

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