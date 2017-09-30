Анимация "Рик и Морти" названа самым лучшим сериалом

Создатели анимационного сериала "Рик и Морти" получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик". Об этом они сообщили в своем Instagram.
Тот самый огурчик присутствует в третьего сезона шоу. По сюжету профессор превращает себя в огурец, чтобы не ехать к семейному психотерапевту.
И "Эмми" уходит к ....
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Также лучшим короткометражным анимационным шоу выбрали сериал "Робоцып". А знаменитое "Черное зеркало" забрало много наград. В частности жюри отметило серию "USS Каллистер".
Победители в главных номинация будут известны 17 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что "Игра престолов" завоевал семь премий "Эмми".
Фото: скриншот из сериала "Рик и Морти"