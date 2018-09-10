Baobab покажет фильм в VR про Бабу-Ягу

Студия Baobab уже раз получала премию "Эмми".

Шесть раз получившая награды "Эмми" студия Baobab, создала фильм для шлемов VR под названием Baba Yaga ("Баба-Яга"). На фестивале анимации 2020 Annecy International Animation Festival публике впервые будет представлена данная работа (вероятно, в виде трейлера).

Режиссёрами проекта выступил один из основателей Baobab Эрик Дарнелл (Eric Darnell) и французский кинодел Матиас Шелебур (Mathias Chelebourg). Кино представит "современное воплощение восточноевропейской легенды, вдохновлённой 2D-анимацией, рисованной графикой и кукольной анимацией".

Цель данного фильма – исследовать темы расширения прав и возможностей и защиты природы. Из-за решений игрока будет понятно, могут ли природа и человек жить в равновесии.

"Выбор игрока определит окончание истории любви, силы духа и магии. Иногда злая, иногда добрая, загадочная ведьма Баба-Яга использует свои силы, чтобы защитить лес от посягательств жителей деревни".

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Фото: Baobab