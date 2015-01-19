Спецназ "Ахмат" уничтожил гексакоптер "Баба яга" ВСУ в Курской области

Военнослужащие показали оперативные кадры ликвидации целей ВСУ в российском приграничье.

Оператор российского FPV-дрона группы Хана чеченского спецназа "Ахмат" уничтожил украинский гексакоптер "Баба яга", находившийся в воздушном пространстве на территории Курской области. Соответствующие кадры выполнения задачи опубликованы в социальных сетях. Известно, что цель противника была поражена удачным тараном. Дополнительно военнослужащие ликвидировали на приграничной территории боевую машину пехоты М113 американского производства.

В кадре показано, как в ночное время суток беспилотник бойца с позывным "Журавль" догоняет "Бабу ягу" и попадает в нее. На следующем ролике, записанном днем, "Журавль" попадает дроном прямо в люк БМП М113. Также БПЛА поразил вражескую вышку связи. Военнослужащие заметил, что отметил, что в зоне ответственности подразделения фиксируется очень много БПЛА "Баба Яга". Они могут летать только в темное время суток и призваны переносить большой объем груза. В качестве примера, речь может идти о двух противотанковых минах ТМ-62 или же несколько FPV-беспилотниках. Последние способны работать по цели, отделяясь от "Яги". В этом случае "Бага Яга" выполняет функцию ретранслятора, что дает армии киевского режима применять собственные FPV-дроны на большей дистанции.

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Фото и видео: Группа Хана спецназа "Ахмат", Telegram / ТАСС