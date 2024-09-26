Апты Алаудинов предрек действия Зеленского, к которым приведут недачи ВСУ на поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.По словам военнослужащего, сейчас Вооруженные силы Украины оказались в очень тяжелом положении на различных участках фронта на территории Донецкой народной республики и поэтому бойцы армии противника вынуждены отступать.

Если дела будут обстоять так же, то просроченный, который поехал в Америку, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами — какое бы ему ни дали добро, — в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию. Апты Алаудинов, эксперт

Эксперт добавил, что российские войска уверенно продвигаются вперед, укрепляются в позициях.

Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"