В российском приграничье для ВСУ наступает сложное время.

Бойцы из чеченского спецназа "Ахмат" подбили бронированный транспортер М113 американского производства, а также три пикапа, пару миномётов и одно орудие на курском направлении у Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир "Ахмата", генерал-майор Апты Алаудинов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале. Эксперт указал соотечественникам на то, что на отдельных участках сражений противник начинает бросать позиции и отходить назад. Военнослужащий добавил, что ВСУ оказались в очень тяжелом положении.

За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности - три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов. Апты Алаудинов, эксперт

Алаудинов заявил об уничтожении нескольких украинских тяжелых коптеров.

Фото и видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"