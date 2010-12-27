"Игра престолов" завоевал семь премий "Эмми"

Проект стал лидером премии в технических номинациях.

Минувшей ночью состоялась первая торжественная часть телевизионная премии "Эмми" - Creative Arts Emmy Awards, на которой организаторы награждали лучшие проекты в технических номинациях, таких как "Лучший грим", "Лучшие виузальные эффекты", "Лучший мультсериал" и так далее.

Лидером церемонии стал популярный сериал "Игра Престолов", завоевавший семь статуэток за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную музыку, сведение звука, постановку трюков и работу художника-постановщика.

Второе место с четырьмя статуэтками занял сериал "Американская история преступлений". Лучшим мультсериалам был выбран "Рик и Морти".

Победители в главных номинация будут известны 17 сентября.

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Фото: скриншот из сериала "Игра Престолов"