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"Игра престолов" завоевал семь премий "Эмми"
Сегодня, 13:20
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Rybka123
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"Игра престолов" завоевал семь премий "Эмми"

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Проект стал лидером премии в технических номинациях.

Минувшей ночью состоялась первая торжественная часть телевизионная премии "Эмми" - Creative Arts Emmy Awards, на которой организаторы награждали лучшие проекты в технических номинациях, таких как "Лучший грим", "Лучшие виузальные эффекты", "Лучший мультсериал" и так далее.

Лидером церемонии стал популярный сериал "Игра Престолов", завоевавший семь статуэток за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, лучшую оригинальную музыку, сведение звука, постановку трюков и работу художника-постановщика.  

Второе место с четырьмя статуэтками занял сериал "Американская история преступлений". Лучшим мультсериалам был выбран "Рик и Морти".

Победители в главных номинация будут известны 17 сентября.

Ранее на Piter.TV: Netflix убили персонажа Кевина Спейси в новом трейлере "Карточного домика"

Фото: скриншот из сериала  "Игра Престолов" 

Теги: игра престолов , эмми
Категории: Лента новостей Культура Кино

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