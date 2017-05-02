Netflix убили персонажа Кевина Спейси в новом трейлере "Карточном домика"

Премьера заключительного сезона "Карточного домика" состоится 2 ноября.

Компания Netflix выпустила трейлер финального сезона сериала "Карточный домик". Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале сервиса.

В клипе можно увидеть, как жена главного героя Фрэнка Андервуда в исполнении Робин Райт высокомерно обращается к мужу и говорит, что на ее похороны выстроится очередь. После отъезда камеры видна могила Фрэнка с указанием даты смерти в 2017 году.

Ранее Netflix заявили, что исполнитель главной мужской роли, актер Кевин Спейси, больше не появится в сериале в связи с разгоревшемся вокруг него скандалом о массовых сексуальных домогательствах. Сценаристы полностью переписали сюжет нового сезона и события буду развиваться вокруг персонажа Райт.

Премьера первой серии заключительного сезона "Карточного домика" состоится 2 ноября.

Ранее мы сообщали, что Netflix выпустили трейлер картины "22 июля", рассказывающую о террористическом акте Андерса Брейвика в городе Осло в 2011 году.

Видеи: youtube/Netflix