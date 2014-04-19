В сети появилось видео с жалобами военнослужащих ВСУ на свое командование

Они заявили, что ждут подкрепления уже две недели.

Военнослужащие 115-й бригады ВСУ из Северодонецка выступили с жалобами на свое командование. Видео обращения украинских бойцов появилось в сети.

На опубликованных кадрах военные обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному. Они заявили, что ждут подкрепления уже две недели. Сами бойцы находятся без командования и техники.

Они также заявили, что не отказываются защищать страну, но не хотят нести службу в таких условиях.

Ранее Борисов заявил, что Россия применяет на Украине лазерный комплекс "Задира".

Видео: Соцсети