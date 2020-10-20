В сети появилось видео распаковки новых iPhone 12

Это модель с плоскими краями, которая похожа на iPhone 4 и iPhone 5.

iPhone 12 и iPhone 12 Pro доступны для предзаказа в США и должны быть отправлены покупателям в пятницу. В Интернете появились первые видеоролики о распаковке iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ролик опубликовал пользователь Twitter DuanRui. На видео можно подробно увидеть блестящий новый дизайн смартфона.

Это модель с плоскими краями, которая похожа на iPhone 4 и iPhone 5. Тройную камеру позаимствовали у прошлой модели iPhone 11 Pro.

Ранее Apple представила iPhone 12 с 5G и раскрыла цены в России.

Видео: Twitter/ DuanRui