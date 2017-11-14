В сети появилось фантастически красивое видео "парада планет" Юпитера и Венеры

Опубликовано видео выполненное по технологии таймлапс.

В сети появилось видео, снятое в режиме таймлапс 13 ноября, как Венера и Юпитер сближаются в небе, выстроившись в ряд.

Жители многих районов планеты могут без особых усилий наблюдать невооруженным глазом за редким необычным явлением в космосе. Венера и Юпитер выстроились в ряд и идут на сближение друг с другом. Максимально сблизятся они завтра, 15 ноября. Некоторые специалисты считают, что это приведет к тому, что Земля погрузится во мрак на две недели, и даже пугают очередным "концом света". Российские астрофизики успокаивают - конец света в очередной раз не наступит.

Накануне, Piter.TV рассказывал об этом и публиковал другое видео сближения Венеры и Юпитера.

Видео: YouTube/ poochen geez