  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:43
98
himif
Код вставки плеера

Сеть увидела новые кадры из сериала "Ведьмак" от Netflix

0 0

Многосерийная картина выйдет до конца 202 0 года.

Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".

На четырех кадрах показаны ведьмак Геральт, чародейка Йеннифэр, лошадь главного героя Плотва и коготь неизвестного монстра. Возможно, первые три картинки относятся к первой серии, а момент с чародейкой взят из третьего эпизода.

Недавно на YouTube у "Netflix"  вышел короткий трейлер сериала. Сама многосерийная картина выйдет до конца 2020 года.

Ранее Стивен Кинг посоветовал хорроры для просмотра на Хэллоуин.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: ведьмак, нетфликс, сериал
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии