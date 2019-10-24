Сеть увидела новые кадры из сериала "Ведьмак" от Netflix

Многосерийная картина выйдет до конца 202 0 года.

Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".

На четырех кадрах показаны ведьмак Геральт, чародейка Йеннифэр, лошадь главного героя Плотва и коготь неизвестного монстра. Возможно, первые три картинки относятся к первой серии, а момент с чародейкой взят из третьего эпизода.

Недавно на YouTube у "Netflix" вышел короткий трейлер сериала. Сама многосерийная картина выйдет до конца 2020 года.

Ранее Стивен Кинг посоветовал хорроры для просмотра на Хэллоуин.

Видео: YouTube / Netflix