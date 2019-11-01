В сети опубликовано видео с моментом убийства бывшего мэра Киселевска

В сеть слили видео с камеры наблюдения, установленной на доме Сергея Лаврентьева.

В Киселевске сегодня ночью был убит бывший мэр города Сергей Лаврентьев. Piter.TV ранее писал подробности, а также публиковал видео с места трагедии. Сейчас в сети появилось видео с моментом убийства Лаврентьева, которое попало в объектив камеры наблюдения.

На опубликованном видео видно, что вдоль дома идет рослый мужчина с чем-то длинным в руке, а в другой руке держит фонарь. Следом за ним идет мужчина в нижнем белье с оружием, вероятно, это и есть Сергей Лаврентьев. А за хозяином дома быстрым шагом идет еще один мужчина и стреляет в Лаврентьева. Затем на видео видны яркие искры и запись прерывается.

Напомним, около 23 часов 40 минут жена экс-мэра увидела во дворе свет от фонариков и услышала шум. 59-летний Сергей Лаврентьев взял ружье и вышел из дома. Вскоре супруга Лаврентьева услышала несколько выстрелов, а затем все стихло. Позднее во дворе дома было обнаружено тело экс-мэра с огнестрельным ранением и тело еще одного мужчины также с огнестрельным ранением.

Сегодня ранее: Опубликовано видео с моментом жуткого лобового ДТП под Омском, в котором разбились жених и невеста за два дня до свадьбы.

Видео: Mash