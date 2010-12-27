В Кузбассе застрелили у своего дома бывшего мэра Киселевска

Появились подробности убийства.

Сегодня ночью во дворе своего дома убит бывший мэр города Киселевск.

Сообщается, что около 23 часов 40 минут жена экс-мэра увидела во дворе свет от фонариков и услышала шум. 59-летний Сергей Лавреньтев взял ружье и вышел из дома. Вскоре супруга Лавреньтева услышала несколько выстрелов, а затем все стихло. Позднее во дворе дома было обнаружено тело Сергей Лавреньтева с огнестрельным ранением и тело еще одного мужчины также с огнестрельным ранением.

Следственные органы по факту двойного убийства возбудили уголовное дело. Убитый мужчина, предположительно, житель соседнего города. На вид ему около 40 лет. Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Ведется розыск второго злоумышленника, который скрылся с места преступления.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции, возглавляет группу один из руководителей управления. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу

Телеграм-канал "BAZA" сообщает, что убитый мужчина был в камуфляжном костюме, на голове маска с прорезями для глаз. При нем были бинокль, рация, газовый баллончик и устройство для отпугивания собак.

Фото: Телеграм-канал "BAZA"