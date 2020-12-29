В сети опубликовали запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Павла Шеремета

Издание EUobserver опубликовало запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По информации источника, запись была сделана в апреле 2012 года. На ней, как утверждается, экс-председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения "Альфа" способы ликвидации людей, которые "кукарекают" в Германии. Кроме Шеремета, упоминаются имена Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва его автомобиля. Спустя 3,5 года после происшествия на Украине задержали предполагаемых преступников, участников войны в Донбассе.
Ранее Лукашенко назвал коронавирус геополитической проблемой.
Видео: YouTube / Беларускі Народны Трыбунал
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