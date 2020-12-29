Лукашенко назвал коронавирус геополитической проблемой

Он также отметил, что 2021 год будет непростым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 геополитической проблемой. Об этом он заявил на встрече с генеральным прокурором страны Андреем Шведом. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Она из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а геополитической. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также глава государства отметил, что 2021 год будет непростым, и в связи с этим необходимо "во что бы то ни стало выстоять" и сохранить свой суверенитет.

Ранее Лукашенко призвал объявить 2021 год в Белоруссии Годом народного единства.

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