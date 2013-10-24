В сети опубликовали запись геймплея Sonic Superstars с Summer Game Fest

Ролик слил в соцсети участник Summer Game Fest.

В социальных сетях опубликован трейлер анонсированной на мероприятии Summer Game Fest компьютерной игры Sonic Superstars. Известно, что видео записал на камеру мобильного устройства один из участников торжественного мероприятия. . В ролике ей Соник и его друзья вернутся на классические уровни, которые получат от разработчиков современные графические улучшения. Проект будет поддерживать кооперативный режим до четырех игроков. Пользователи смогут взять под контроль не только синего ежа, но также и таких персонажей как Тейлз, Наклз и Эми Роуз. Официальный релиз должен состояться на персональных компьютерах, игровых консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series осенью 2023 года.

Напомним, что события тайтла развернутся на островах Нортстар. Авторы предусмотрели в Sonic Superstars функцию drop-in/drop-out, которая позволит продолжить прохождение даже в том случае, если один из игроков отключился от сети. Также у игроков появятся особые способности, которые можно получить за драгоценные камни. Эти навыки включают в себя возможность создавать клоны, изменять форму и забираться на водопады. Ожидается появление нового злодея.

На шоу Summer Game Fest анонсировали кроссовер Street Fighter 6 и Exoprimal.

Фото и видео: YouTube / Sonic Stadium