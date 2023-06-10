На шоу Summer Game Fest анонсировали кроссовер Street Fighter 6 и Exoprimal

Exoprimal выйдет в свет 14 июля.

В ходе офицальной торжественной презентации Summer Game Fest 2023 компания Capcom анонсировала зрителям кроссовер своего компьютерной игры-файтинга Street Fighter 6 с готовящимся к релизу многопользовательским шутером про отстрел динозавров Exoprimal. На мероприятии пользователям объяснили, что кроссовер будет проводиться в рамках ивента, игроки в образе роботизированных Рю и Гайла смогут сразиться с динозаврами. Дополнительно стало известно о том, что в настоящее время подготавливаются аналогичные события и с другими франшизами компании. Проект Exoprimal выйдет 14 июля на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, а также персональных компьютерах через сервис Steam. В день релиза игра будет доступна в каталоге подписочного сервиса Xbox Game Pass.

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Фото и видео: YouTube / GamersPrey