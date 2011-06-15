Вышел геймплейный трейлер хоррор-шутера Ripout

официальная премьера игры намечена на текущий год.

Разработчики хоррор-шутера Ripout показали геймплейный ролик. Кроме игрового процесса зрители заметили в видео основные опасности, которые будут подстерегать пользователя в темных углах станции. Авторы уточнили, что одной из особенностей проекта станут мутанты, которые смогут "собираться" вместе во время сражений и формировать из себя более сильные формы. В частности, небольшие монстры смогут стать одним, большим противником. Однако персонаж для поражения врагов будет обладать необычным снаряжением. Речь идет о "живом" оружии, которому можно приказывать атаковать тех или иных противников для того, чтобы отрывать от них части и использовать в дальнейшем эти куски в роли дополнительного средства для уничтожения космической нечисти. Официальный релиз Ripout состоится в 2023 году для персональных компьютеров, игровых консолях PS5 и Xbox Series.

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Фото и видео: YouTube / 3D Realms