Ubisoft показала платформер Prince of Persia: The Lost Crown, который выйдет в 2024 году

Игра выйдет в свет в январе 2024 года.

В рамках шоу Summer Game Fest французская компания Ubisoft анонсировала первую за долгое время компьютерную игру из серии Prince of Persia. После этого в социальных сетях появился трейлер проекта. Известно, что работа получила наименование "The Lost Crown". Речь идет о 2,5D-платформере, который расскажет историю молодого человека по имени Саргон. Персонаж обладает властью над временем. Он отправится в сложное путешествие ради того, чтобы найти похищенного принца Хассана. В последний раз новая игра в серии данной серии - "The Forgotten Sands" выпускалась в 2010 году. Тогда она получила поддержку платформ PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable, Nintendo Wii, Nintendo DS и персональных компьютеров. Официальный релиз первой за 13 лет игры серии - The Lost Crown запланирован на январь 2024 года. Релиз запланирован на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также на Nintendo Switch.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft