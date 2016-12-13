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Ubisoft показала платформер Prince of Persia: The Lost Crown, который выйдет в 2024 году

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Игра выйдет в свет в январе 2024 года.

В рамках шоу Summer Game Fest французская компания Ubisoft анонсировала первую за долгое время компьютерную игру из серии Prince of Persia. После этого в социальных сетях появился трейлер проекта. Известно, что работа получила наименование "The Lost Crown". Речь идет о 2,5D-платформере, который расскажет историю молодого человека по имени Саргон. Персонаж обладает властью над временем. Он отправится в сложное путешествие ради  того, чтобы найти  похищенного принца Хассана. В последний раз новая игра в серии данной серии -  "The Forgotten Sands" выпускалась в 2010 году. Тогда она получила поддержку платформ PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable, Nintendo Wii, Nintendo DS и персональных компьютеров. Официальный релиз первой за 13 лет игры серии  - The Lost Crown запланирован на январь 2024 года. Релиз запланирован на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также на Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft

Теги: prince of persia the lost crown, ubisoft, компьютерная игра, принц персии, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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