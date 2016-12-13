Авторы Assassin’s Creed: Mirage раскрыли новые детали игры

Игра выйдет в свет 12 октября.

Компания Ubisoft опубликовала официальный ролик с геймплеем на собственном YouTube-канале. Зрители не заметили в нем отличий от видео, которое хакеры незадолго до этого момента сили в социальные сети. В кадре разработчики проекта рассказывают о создании Assassin"s Creed Mirage, а также демонстрируют геймплей. Авторы объяснили, что в Assassinʼs Creed Mirage игроков будут ждать много знакомых элементов серии в плане паркура, но будут представлены и новые возможности В частности, основной персонаж Басим сможет с помощью столба "упасть" на другую крышу и поверхность, до которой он не может даже допрыгнуть. Игра будет основана на более скрытном и спокойном прохождении. При желании пользователь сможет дать отпор противника в схватке в открытую, однако такая стратегия теперь "очень не рекомендуется". Прежде, чем ликвидировать цель, герою предстоит раскрыть её личность и узнать ряд деталей о ее судьбе. Официальна премьера Assassinʼs Creed Mirage намечена на 12 октября. На релизе игры не будет в сервисе Steam.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft