На Summer Game Fest представили кооперативный зомби-шутер John Carpenterʼs Toxic Commando

Релиз игры намечен на следующий год.

В рамках торжественного мероприятия Summer Game Fest издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive анонсировали зрителям кооперативный зомби-шутер John Carpenter"s Toxic Commando. Авторы компьютерной игры пояснили, что в своей работе вдохновлялись боевиками и фильмами ужасов 80-х годов XX века. В названии проекта говорится о том, что в создании принимал участие легендарный режиссер Джон Карпентер, снявший такие культовые фильмы, как "Нечто", "Хэллоуин" и "Побег из Нью-Йорка" Теперь 75-летний постановщик приложил руку к сюжетной составляющей в игре. Сюжет будет рассказывать историю о неудачном эксперименте, в котором ученые хотели извлечь энергию из ядра планеты, но пробудили зловещее божество, способное превращать людей в монстров. Разработчики предусмотрели как одиночный режим, как и кооператив. Пользователи получат возможность ликвидировать орды зараженных людей при помощи из разнообразного арсенала вооружения, а также транспортных средств. Премьера игры намечена на 2024 год. Шутер выйдет на таких платформах как персональный компьютер и консоли.Перед запуском проекта разработчики проведут закрытое бета-тестирование, записаться на которое можно на официальном сайте игры.

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Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment