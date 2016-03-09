Square Enix представила трейлер Final Fantasy 7 Rebirth — игра выйдет в начале 2024 года

Игра выйдет в свет в 2024 году.

На торжественной презентации Summer Game Fest 2023 компания Square Enix представила зрителям новый трейлер продолжения ремейка компьютерной игры Final Fantasy 7 под названием Final Fantasy 7 Rebirth. В небольшом видео специалисты продемонстрировали сюжетную завязку продолжения оригинальной серии. Известно, что история развернется спустя пять лет после событий игры, а основным персонажем останется Клауд Страйф. Дополнительно разработчики проекта объявили примерную дату выпуска ролевого экшена. Предположительно, он выйдет в начале следующего года и станет эксклюзивом для платформы консоли Playstation 5. Напомним, что Summer Game Fest 2023 считается одним из самых значимых игровых событий лета 2023 года.

На Summer Game Fest 2023 показали геймплей шутера Immortal of Aveum.

Фото и видео: YouTube / FINAL FANTASY