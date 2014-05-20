На Summer Game Fest 2023 показали геймплей шутера Immortal of Aveum

Игра выйдет в свет 20 июля.

На торжественном мероприятии Summer Game Fest 2023 создатели компьютерной игры Immortal of Aveum показали геймплей шутера. Известно, что релиз проекта запланирован на 20 июля. Главным персонажем станет актер Дэррен Барнет, известный по сериалу ""Я никогда не..." от американского стримингового сервиса Netflix. Над игрой работало издательство EA, она выйдет на платформах персональных компьютеров, консолях Xbox Series X|S и PS5. За создание проекта отвечает студия Ascendatn. Саму игру разработчики описывают как похождения спецназовца, который наделен магическими способностями.

Студия NetherRealm впервые показала геймплей Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest 2023.

Фото и видео: YouTube / Immortals of Aveum