Новый трейлер Call of Duty: Black Ops 6 посвятили персонажу Replacer

Релиз новинки состоится 25 октября.

Компания Microsoft представила новый трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 6. Проект является новой частью популярной игровой франшизы Call of Duty.

В опубликованном видео представили персонажа по имени Replacer, который является центральным лицом рекламных роликов некоторых игр серии. Его снова сыграл актер Петер Стормаре. По традиции персонаж выступает в роли того, кто готов подменить человека, который играет в Call of Duty. Сюжет новой части будет разворачиваться в 90-е годы прошлого века в разгар Персидской войны.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября. Игра будет доступна пользователям ПК и консолей.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры Life is Strange: Double Exposure.

Видео: YouTube / Call of Duty