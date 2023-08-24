Вышел трейлер игры Life is Strange: Double Exposure

Релиз новинки состоится 29 октября.

Студия Deck Nine Games представила трейлер игры Life is Strange: Double Exposure. Сюжет посвящен героине Макс Колфилд, способной управлять временем.

Персонажу предстоит расследовать убийство ее подруги. Действия будут разворачиваться в университете, где работает Макс. Героине предстоит прибегнуть к своим способностям, чтобы спасти жизни близких людей.

Релиз Life is Strange: Double Exposure состоится 29 октября. Игра будет доступна пользователям ПК и консолей.

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Видео: YouTube / Square Enix Asia