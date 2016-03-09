Студия NetherRealm впервые показала геймплей Mortal Kombat 1 на Summer Game Fest 2023

Игра выйдет в свет 19 сентября.

Вторым трейлером на торжественной презентации Summer Game Fest стал геймплей компьютерной игры Mortal Kombat 1. Разработчики показали зрителям обновлённую боевую систему, новую историю и, жестокие сражения с противниками, а также специальные приемы битвы, несколько кат-сцен. Известно, что мероприятие посетил соавтор франшизы - Эд Бун. Он раскрыл будущим пользователям несколько особенностей игрового процесса и рассказал о системе камео. Он подтвердил появление в проекте Жан-Клода ван Дамма. Дополнительно была продемонстрирована система камео-персонажей, для которых будет внедрено дополнительное меню. Камео-героев можно будет призывать в противостояниях даже во время проведения комбинаций. Официальный релиз игры намечен создателями на 19 сентября. Mortal Kombat 1 будет доступен пользователям консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и персональным компьютерам через сервисы Steam и Epic Games Store.

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Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat