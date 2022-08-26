В сети опубликовали видео с пьяным сотрудником посольства США в Москве

Наварро Николас Сторми нетрезвым пытался добраться до работы.

В Интернете представители российской дипломатии опубликовали видео с пьяным сотрудником посольства США в Москве. В социальных сетях уточнили, что героем истории оказался нетрезвый сотрудник по имени Наварро Николас Сторми. На кадрах показано, как он пытается добраться до здания дипломатической миссии, но при этом постоянно падает на дороге. За время своего маршрута охранник вывалялся в грязи, несколько раз оказался на асфальте и едва не угодил под колеса автомобиля. На текущий момент в американском посольстве видео никак не прокомментировали.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости