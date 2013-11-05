Арестович объяснил отсутствие новых поставок HIMARS на Украину

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил отсутствие новых поставок РСЗО HIMARS. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.
По словам политика, отсутствие новых поставок систем связано с внутренней борьбой политических партий в США. При этом Арестович отметил, что не было никаких публичных заявлений по этому вопросу. Он также заявил, что западные журналисты тоже задаются вопросами о поставках HIMARS на Украину.
Я тоже не понимаю. А ведь судьба Европы зависит от этого. Историческая судьба.
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины
Ранее Арестович заявил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы.
Видео: YouTube / Фейгин Live*
* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов
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