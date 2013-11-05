Арестович объяснил отсутствие новых поставок HIMARS на Украину

Он отметил, что не было никаких публичных заявлений по этому вопросу.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил отсутствие новых поставок РСЗО HIMARS. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.

По словам политика, отсутствие новых поставок систем связано с внутренней борьбой политических партий в США. При этом Арестович отметил, что не было никаких публичных заявлений по этому вопросу. Он также заявил, что западные журналисты тоже задаются вопросами о поставках HIMARS на Украину.

Я тоже не понимаю. А ведь судьба Европы зависит от этого. Историческая судьба. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов