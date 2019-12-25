Арестович заявил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Он призвал страны Запада увеличить вдвое поставки вооружения.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости закончить боевые действия до зимы. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.

Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западных вооружений и боеприпасов к ним. По его словам, эти поставки необходимо удвоить, чтобы завершить боевые действия до наступления зимы.

Ранее Арестович заявил, что Эрдоган и Гуттереш могут предложить Зеленскому прекращение огня и отказ от юга.

Фото: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов