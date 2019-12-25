Арестович заявил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости закончить боевые действия до зимы. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.
Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западных вооружений и боеприпасов к ним. По его словам, эти поставки необходимо удвоить, чтобы завершить боевые действия до наступления зимы.
Ранее Арестович заявил, что Эрдоган и Гуттереш могут предложить Зеленскому прекращение огня и отказ от юга.
Фото: YouTube / Фейгин Live*
* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов
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