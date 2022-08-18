Арестович: Эрдоган и Гуттереш могут предложить Зеленскому прекращение огня и отказ от юга

Он считает, что президент Украины откажется от любой мирной инициативы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гуттереш могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня и отказ от юга. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.

По его словам, такой вариант может быть предложен по итогам встречи трех политиков, которая должна пройти 18 августа во Львове. При этом Арестович боится "воспроизвести, что ответит Зеленский". Он также считает, что президент Украины откажется от любой мирной инициативы.

Ранее Арестович заявил о подготовке российской армией котла для ВСУ в районе Северска.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов