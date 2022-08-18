  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:41
83
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Арестович: Эрдоган и Гуттереш могут предложить Зеленскому прекращение огня и отказ от юга

0 0

Он считает, что президент Украины откажется от любой мирной инициативы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гуттереш могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня и отказ от юга. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"*.

По его словам, такой вариант может быть предложен по итогам встречи трех политиков, которая должна пройти 18 августа во Львове. При этом Арестович боится "воспроизвести, что ответит Зеленский". Он также считает, что президент Украины откажется от любой мирной инициативы.

Ранее Арестович заявил о подготовке российской армией котла для ВСУ в районе Северска.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов

Теги: алексей арестович, антониу гутерреш, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, советник главы офиса зеленского
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии