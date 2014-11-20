По его словам, напротив Северска с востока пополняется группировка войск.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о подготовке российской армией котла для ВСУ в районе Северска. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По словам Арестовича, напротив Северска с востока пополняется группировка войск. Он также сообщил, что, по некоторым данным, пришла в движение группировка к северо-западу от города, которая намерена зайти с тыла. Политик добавил, что российские войска наступают севернее и южнее Бахмута, за который идут ожесточенные бои.

Ранее Арестович заявил о готовности стать преемником Зеленского.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов