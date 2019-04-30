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lesjasap
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В сети нашли доказательство существования ковра-самолета

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На самом деле "необычный транспорт" оказался грузовиком в Гималаях.

В сети нашли доказательство существования ковра-самолета. Соответствующим видео с пользователями социальной сети Twitter поделился автор под ником sha_ji1. В собственном аккаунте он разместил ролик, на котором грузовой автомобиль везет группу туристов по дороге. Автор написал о том, что на кадрах зафиксирован проезд на общественном транспорте в Гималаях. Однако в комментариях многие назвали данный способ передвижения "ковром-самолетом".

Я подумал, что это ковер-самолет

randomfandom88

Другие пользователи соцсетей согласились с randomfandom88. Автор с ником MSgirl29 думал, что посмотрел VR-видео, на котором люди летят на ковре-самолете.

Дональд Трамп угрожает закрыть социальные сети.

Видео: Twitter/ @sha_ji1

Теги: гималаи, ковёр-самолёт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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