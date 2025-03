Китайские ученые раскрыли тайну загадочных "красных молний" в Гималаях

Грозы в этом регионе обладают способностью вызывать разряды в верхних слоях атмосферы, сравнимые с теми, что возникают на Великих равнинах США и в прибрежных штормах в Европе.

Вы когда-нибудь слышали — или даже видели — красные молнии? Это не мультипликационные персонажи, а реальные атмосферные явления, известные как электрические разряды, которые возникают высоко над грозовыми облаками. Учёные называют их "красными спрайтами" из-за их внешнего вида, напоминающего медуз, и ярких красных вспышек. А теперь представьте, что вы наблюдаете эти завораживающие явления над самым высоким горным хребтом в мире — Гималаями.

В ночь на 19 мая 2022 года два китайских астрофотографа, Ангел Ан и Шучан Донг, запечатлели впечатляющее зрелище — более сотни красных спрайтов над Гималаями. Место наблюдения, расположенное на южном Тибетском нагорье недалеко от озера Пумойонгко — одного из трёх священных озёр региона, — открыло захватывающий вид на небесное явление.

Среди зафиксированных явлений были танцующие спрайты, редкие вторичные струи и первый в истории случай, когда в Азии было зафиксировано зелёное свечение воздуха у основания ночной ионосферы, получившее название "призрачные спрайты". Это необычное явление привлекло внимание мировой общественности и широко освещалось в крупных СМИ. Недавнее исследование, опубликованное в журнале "Достижения в области атмосферных наук" профессором Гаопэном Лу и его командой из Китайского университета науки и технологий, проливает свет на движущую силу, стоящую за этим грандиозным "фейерверком духов" — молниями и грозами. Массовая вспышка "красных призраков" наблюдалась в Южной Азии с Тибетского нагорья.

Это событие было по-настоящему удивительным. Проанализировав исходные разряды молний, мы обнаружили, что спрайты были вызваны ударами молний с высоким пиковым током, которые били из облаков в землю в рамках масштабной мезомасштабной конвективной системы. Это говорит о том, что грозы в Гималайском регионе могут вызывать одни из самых сложных и интенсивных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы на Земле. китайский профессор Гаопэн Лу

Из-за отсутствия точных временных меток для детального анализа исследовательская группа разработала инновационный метод синхронизации времени на видео с помощью спутниковых траекторий и анализа звёздного поля. Этот инновационный подход позволил им определить точное время появления спрайтов и связать их с родительскими молниями. Один из анонимных рецензентов высоко оценил этот метод, подчеркнув его потенциал как надёжного инструмента для определения времени для гражданских учёных, участвующих в научных наблюдениях.

Исследование показало, что первичные молнии возникали в зонах стратифицированных осадков мезомасштабного конвективного комплекса, простирающегося от равнины Ганга до южных предгорий Тибетского нагорья. Во время этого события было зафиксировано наибольшее количество спрайтов за одну грозовую бурю в Южной Азии, что позволяет предположить, что грозы в этом регионе обладают способностью вызывать разряды в верхних слоях атмосферы, сравнимые с теми, что возникают на Великих равнинах США и в прибрежных штормах в Европе. Более того, результаты научной работы показывают, что эти штормы могут создавать ещё более сложные структуры разрядов, потенциально влияющие на процессы взаимодействия в атмосфере со значительными физическими и химическими последствиями.

Фото и видео: Chinese Academy of Sciences; Angel An and Shuchang Dong; Angel An