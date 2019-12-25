Путешественник из Тагила приехал в Петербург перед походом в Гималаи

В конце весны Данил Сухоруков преодолел 3 тыс. км от уральской деревни до Каспийского моря. Весь путь он пробыл в специальном плавучем доме.

Житель Тагила Данил Сухоруков прибыл в Петербург для подготовки к путешествию в Гималаи. До этого, в конце мая, россиянин совершил масштабный заплыв в плавучем доме из уральской деревни Усть-Утки до Каспийского моря, преодолев 3 тыс. км за 145 дней. О своих приключениях и планах молодой человек рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Перед долгой поездкой Данил предпочёл добраться до Северной столицы самолётом. Он отметил, что преодолевать длинный путь на вёслах было непросто, прежде всего – из-за погоды. Однако поездка выдалась удачной.

В плавучем доме было все необходимое, ничего лишнего. Только то, с чем можно было прожить такое количество времени на природе, проходить маршрут, готовить еду. Плавучий дом – это катамаран, к которому веревками привязана рама, на нее сверху я построил пол и возвел из бруса каркас. Данил Сухоруков, путешественник

По словам тагильчанин покорить Гималаи он планирует на лошадях. Путь Данила в Индию будет пролегать из Казахстана через Афганистан и Пакистан.

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