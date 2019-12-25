В ноябрьские праздники петербургские отели отличились рекордной загрузкой

Показатель на 12% превысил прогнозы аналитиков.

За период ноябрьских праздников с 4 по 6 ноября отели Северной столицы показали максимальную загрузку, которая побила рекордные показатели с начала года. Как пишет РБК Петербург со ссылкой на экспертов компании Hotel Advisors, трёх- и пятизвёздочные заведения были заполнены на 89,1% и 79,5% соответственно.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в отелях премиум-класса. По словам владельца отеля "Гельвеция" Юниса Теймурханлы, показатели загрузки в указанный период оказались на 12% выше ожиданий аналитиков. Средняя цена при этом была выше на 10%, чем предвещали прогнозы.

За счёт успешной работы в праздники, выручка за первую неделю ноября у отельеров оказалась на 22% выше предполагаемой.

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Фото: Piter.TV