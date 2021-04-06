Петергоф и Кронштадт встретили школьников высокими скоростями интернета

Абонентам компании в этих локациях стали доступны скорости мобильного интернета до 60 Мбит/с.

МегаФон подготовился к возрастающей нагрузке на сеть в период осенних каникул и улучшил на 20% качество мобильной связи в популярных туристических городах — Петергофе и Кронштадте. Абонентам компании в этих локациях стали доступны скорости мобильного интернета до 60 Мбит/с.

В знаковых местах Санкт-Петербурга и области из года в год сохраняется тенденция роста data-трафика в период "отпусков" школьников. В это время полюбоваться осенним Петербургом и его окрестностями приезжают туристы со всей России, при этом больше всего наша сеть регистрирует гостей из Москвы, Нижнего Новгорода и Самары. Мы стараемся чутко реагировать на изменения трафика, особенно в туристических локациях, усиливая сеть для комфорта гостей и жителей города. Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Прогнозируя сетевую активность на наиболее популярных среди школьников маршрутах, технические специалисты оператора установили и модернизировали базовые станции LTE в диапазонах 1800 и 2600. Это позволило увеличить пропускную способность сети, повысить скорости мобильного интернета и предоставить абонентам компании возможность пользоваться высоким качеством звонков в VoLTE – технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G.

Результаты постоянных улучшений на сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla, которое проводилось в первом полугодии 2022 году. В России, в том числе и Санкт-Петербурге, по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель по скорости мобильного интернета.

Фото: ВКонтакте / Петергоф