В сеть вышел новый трейлер Front Mission 2

Выход игры перенесен на неопределенный срок.

Компания Forever Entertainment опубликовала в социальных сетях свежий ролик ремейка компьютерной игры Front Mission 2, посвящённый ключевым особенностям проекта. Создатели объявили пользователям о том, что им следует ожидать знакомого, но расширенного сюжета, а также появятся большие возможности по кастомизации мехов (роботов) и улучшенным сражениям. Данный проект авторы планировали выпустить в свет на платформе Nintendo Switch ещё 12 июня, однако впоследствии официальный релиз был перенесен на неопределённый срок. В ролике зрителей уведомили, что данная картинка "не отражает качество финального продукта". Среди плюсов новинки также называется наличие свободной камеры и локализацию на девять мировых языков. Напомним, что 30 июня за пределы Nintendo Switch вышла Front Mission 1st: Remake. Игра получила очень положительные отзывы в сервисе Steam.

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Фото и видео: YouTube / ForeverEntertainment