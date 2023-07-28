Школьник воссоздал трейлер второго сезона "Очень странных дел" с помощью LEGO

Мальчик переделал оригинальную версию ролика под конструктор.

Школьник Престон Мутанга, известный по YouTube-каналу LegoMe_TheOG, воссоздал финальный трейлер 2017 года ко второму сезону сериала "Очень странные дела" с помощью конструктора LEGO. Видео полностью дублирует оригинальную версию. В сюжете говорится о том, как девочка с именем Одиннадцать возвращается в городок Хоукинс из потустороннего мира. В июне 2023 года стало известно, что Мутанга создал одну из сцен в новом мультфильме "Человек-паук: Паутина вселенных". Речь идет о том моменте, когда на экране появляется измерение, в котором все напоминает строительные блоки и фигурки LEGO. Юноша привлек внимание режиссеров "Лего. Фильм" Фила Лорда и Кристофера Миллера и двух сценаристов-продюсеров мультфильма о Майлзе Моралесе, воссоздав собственными силами трейлер "Человек-паук: Паутина вселенных" с помощью LEGO. Когда данный ролик разошелся в интернете, продюсер Кристина Стайнберг связалась с Мутангом для того, чтобы узнать, не хочет ли он отвечать за сцену во вселенной LEGO. В этот момент она узнала, что за работу отвечает 14-летний мальчик.

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Фото и видео: YouTube / LegoMe_TheOG